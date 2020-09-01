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نقابة المحامين تدين الاعتداء على المتظاهرين في سرت

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت النقابة العامة للمحامين بليبيا، الاعتداء على المتظاهرين السلميين بمدينة سرت، إثر خروج أهالي المدينة في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المعيشية المشروعة، والمتمثلة بمكافحة الفساد وتوفير الأمن والكهرباء والماء والسيولة النقدية وكل متطلبات اليحاة اليومية.

وطالبت النقابة في بيان لها، جهات الاختصاص بإخلاء سبيل جميع المعتقلين ولاحقة مل من قام بقتلهم واعتقالهم والاعتداء عليعن وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت النقابة العامة للمحامين بليبيا، أنها تتابع الأحداث في مدينة سرت، ببالغ القلق من الاعتداء على المتظاهرين في سرت.

بيان النقابة العامة للمحامين رقم (4) بشان الاعتداء على المتظاهرين في مدينة سرت

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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