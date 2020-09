نقابة المحامين تدين الاعتداء على المتظاهرين في سرت

أدانت النقابة العامة للمحامين بليبيا، الاعتداء على المتظاهرين السلميين بمدينة سرت، إثر خروج أهالي المدينة في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المعيشية المشروعة، والمتمثلة بمكافحة الفساد وتوفير الأمن والكهرباء والماء والسيولة النقدية وكل متطلبات اليحاة اليومية. وطالبت النقابة في بيان لها، جهات الاختصاص بإخلاء سبيل جميع المعتقلين ولاحقة مل من قام بقتلهم واعتقالهم والاعتداء عليعن وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن. وأشارت النقابة العامة للمحامين بليبيا، أنها تتابع الأحداث في مدينة سرت، ببالغ القلق من الاعتداء على المتظاهرين في سرت.

