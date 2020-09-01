جهاز النهر الصناعي يعلن ضخ المياه اليوم لمناطق غرب بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، عن الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح الوصلات المتضررة على خط أنابيب أجدابيا- سلوق.

وأوضح الجهاز، أن إدارة التشغيل والصيانة ستقوم اليوم بالبدء في ضخ المياه في الأنابيب لتعبئة الخط وستصل المياه لمناطق غرب بنغازي “المقرون وقمينس وسلوق”، ومنها إلى مدينة بنغازي يوم الغد.

وثمّن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، جهود مهندسي وفني الجهاز وشركة النهر والجنود المجهولين الذين ساهموا في انتهاء الصيانة.

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