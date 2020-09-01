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البلدي غدامس يعلن توريد متطلبات التشغيل ومستلزمات الوقاية من كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي غدامس، توريد كمية من متطلبات التشغيل ومستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى لأماكن العزل والحجر الصحي وكذلك بعض المعقمات ومواد الرش والتعقيم، وفقا لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح المجلس البلدي، أن الكمية تتضمن الملصقات والنشرات التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين، خاصة فئة الطلاب الذين هم على أبواب العام الدراسي.

وأشار المجلس البلدي غدامس، أن الكمية التي وصلت للمدينة، تأتي ضمن الجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا، وبناءا على ما تقرر في محاضر اجتماعات اللجنة العليا لمكافحة الجائحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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