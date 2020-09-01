أعلن المجلس البلدي غريان انطلاق أولى رحلات خط نقل الركاب بين طرابلس وغريان غدا الأربعاء.

وكشف المجلس عن الجدول الزمني الذي ستسير عليه الرحلات، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمي الإثنين.

وستنطلق الرحلات من طرابلس إلى غريان أيام السبت والإثنين والأربعاء، في تمام الساعة الرابعة عصرا من أمام الفندق الكبير، ورحلات غريان إلى طرابلس أيام الأحد والثلاثاء والخميس في الساعة السابعة والنصف صباحا من محطة نقل الركاب بجانب «سوق الحوت»، وسعر التذكرة 15 دينارا، تحجز قبل انطلاق الحافلة بنسف ساعة.

وفي 19 أغسطس الماضي، أعلنت بلدية غريان تدشين خط نقل ركاب يربط العاصمة طرابلس بمدينة غريان بالتعاون والتنسيق بين المجلس البلدي وشركة السهم لنقل الركاب المساهمة في هذا الإطار.

كما كشفت بلدية يفرن في الفترة نفسها عن إعادة تفعيل خطوط سير النقل العام «طرابلس – العزيزية – يفرن» بداية الأسبوع المقبل، بعد محادثات مع شركة السهم، لتكون يفرن ستكون أول بلدية بالمنطقة الغربية تفعل النقل العمومي مع شركة السهم، إذ إن خط سير حافلات النقل السريع إلى مدن جبل نفوسة متوقف منذ العام 2010.

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