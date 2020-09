أعلنت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، قيام انتحاري يستقل دراجة نارية قادم من شرق طرابلس، بتفجير نفسه قرب بوابة الغيران بمدخل جنزور الشرقي.

The post عاجل // مصدر أمني: انتحاري يستقل دراجة نارية يفجر نفسه بمدخل جنزور الشرقي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24