بومطاري يوجه بتفعيل آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وجه وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري بتفعيل آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن تلك الظاهرة أصبحت تمثل خطرا على الأمن القومي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين ممثلي وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لهما، إضافة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب بيان وزارة المالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ودعا بومطاري إلى البحث بعمق عن مسببات انتشار هذه الظاهرة، والتي تتعلق أساسا بحركة انتقال الأموال خارج المنظومة المصرفية.

وأكد السيد الوزير ضرورة تنسيق ممثلي الوزارتين المتواصل فيما بينهم، مشيرا إلى أن هناك برامج تدريبية وتثقيفية ستعقد من خلال معهد التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية لفرق العمل المشكلة بالوزارتين في هذا الشأن.

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