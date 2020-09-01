الرئاسي يبحث مع مالية وتخطيط الوفاق سبل رفع الدعم عن الوقود

ليبيا – واصل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الإثنين اجتماعاته لبحث الشأن العام بمختلف قضاياه ومجالاته.

الاجتماع خُصّص وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للمجلس لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي سبق اتّخاذها، ولاسيّما القرار المتعلق بصرف علاوة الزوجة والابناء وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس فائز السراج، كلٌّ من أحمد معيتيق ومحمد العماري وأحمد حمزة، ووزيرا التخطيط والمالية الطاهر الجهيمي، و فرج بومطاري.

كما بحث الاجتماع الدراسات المقدَّمة بشأن ترشيد استخدام الطاقة، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود بعد استكمال البيانات الفنية وتهيئة المنظومات اللازمة للتنفيذ.

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