ليبيا

طرابلس-بوابة افريقيا الاخبارية |

01 September, 2020

كشفت مصادر متطابقة نتائج التفجير الانتحاري ، الذي استهدف دورية أمنية غربي العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت المصادر أن الانتحاري كان يقود دراجة نارية عندما فجر نفسه قرب دورية أمنية بجزيرة الغيران المدخل الشرقي لجنزور جون وقوع اصابات.

وأرجعت المصادر ذلك إلى أن الانتحاري “فجر نفسه قبل الوصول للدورية”، كما أن “الطريق لم يكن مزدحما بالمارة لأن الوقت التفجير كان مبكرا”.