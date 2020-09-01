ليبيا الان

الثني يوجه بتطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2020

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال لقاءه وزير الصحة سعد عقوب بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث الوضع الوبائي لجائحة كورونا وأبرز الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة.

وأكد الثني على ضرورة التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية بالخصوص واطلع على سير عمل وزارة الصحة والوضع الصحي والوبائي في ليبيا

وبحث الاجتماع الترتيبات النهائية لافتتاح مستشفى البريقة العام، والذي سيعمل بنظام شراء الخدمة.

وشدد الثني على ضرورة متابعة كافة المستشفيات والمراكز الصحية عن طريق لجان المتابعة الدائمة لضمان أفضل الخدمات للمواطن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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