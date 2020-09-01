بومطاري : ظاهرة غسيل الأموال خطر على الأمن القومي الليبي

ليبيا – عقد وزير مالية الوفاق فرج بومطاري اجتماعًا أمس الإثنين مع ممثّلي وزارة المالية والجهات التابعة لها، وممثلي وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لها، باللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية ضرورة تفعيل آليات مكافحة هذه الظاهرة، التي أصبحت تمثّل خطرا على الأمن القومي والبحث بعمق عن مسبّبات انتشار هذه الظاهرة، والتي تتعلّق أساسًا بحركة انتقال الأموال خارج المنظومة المصرفية.

وأكّد بومطاري على ضرورة فاعلية ممثلي الوزارتين وضرورة التنسيق المتواصل فيما بينهم.

كما أشار إلى أن هناك برامج تدريبية وتثقيفية سيتمّ عقدها من خلال معهد التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية لفرق العمل المشكلة في الوزارتين في هذا الشأن.

المرصد – متابعات

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