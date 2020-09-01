لجنة مجابهة كورونا بمصراتة: إجمالي عدد الحالات بمراكز العزل 34 حالة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2020

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة أمس الاثنين أن إجمالي عدد الحالات بمراكز العزل بلغ 34 حالة.

وأكدت اللجنة في إيجاز لها سحب 180 مسحة أنفية بلعومية وشفاء 47 حالة داخل البلدية.

وأشارت اللجنة إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم “1” قام بإيواء 3 حالات فيما خرجت حالة وتوفيت أخرى وقام مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2 بإيواء 10 حالات فيما دخلت 8 حالات للعناية وتوفيت حالة بينما استقبل قسم العزل بمركز مصراتة الطبي حالة دخول واحدة و6 حالات إيواء و7 عناية