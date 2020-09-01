بوغدانوف يبحث مع مبعوث خاص لرئيس مجلس النواب الليبي الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير عبد الباسط البدري المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مباحثات حول آخر مستجدات الأزمة الليبية.

ووفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية؛ فقد تسلم بوغدانوف رسالة من رئيس مجلس النواب، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأفادت أن الاجتماع تطرق إلى مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، وأكد الجانبان على التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية.

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