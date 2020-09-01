بركان الغضب: إصابة أحد عناصر إزالة الألغام أثناء تفكيك قنبلة جنوب طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2020

أعلنت عملية بركان الغضب إصابة أحد عناصر فريق إزالة الألغام ومخلفات الحروب ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية أثناء تفكيك قنبلة يدوية جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إصابة صالح مخزوم رمروم أحد عناصر فريق إزالة الألغام ومخلفات الحروب ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية (من سكان مدينة زليتن) لانفجار قنبلة يدوية بأحد المنازل بمنطقة القبائلية بعين زارة جنوب العاصمة طرابلس أثناء قيامه بتفكيكها مما تسبب في إصابته إصابات بليغة أدت إلى بتر يده اليمنى وفقدان البصر وكسر مركب في القدم اليسرى وإصابة يده اليسرى وشظايا في كامل جسمه.