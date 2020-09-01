ليبيا: ما مستقبل "الهدنة" و"المظاهرات ضد الفساد"؟

تستضيف دنيا نوار في هذه الحلقة من “النقاش المغاربي” الصحفي والباحث عبدالله ولد سيديا ورئيس تحرير جريدة “الأنوار” التونسية نجم الدين العكاري للحديث في الجزء الأول عن المظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية. مظاهرات نددت بالفساد وبتدهور الأوضاع المعيشية، فهل كانت هذه المظاهرات عفوية أم موجهة؟ ويتطرق الجزء الثاني للملف الحكومي التونسي، بعد إعلان هشام المشيشي عن تشكيل حكومة تكنوقراط، فهل تنجح هذه الحكومة في نيل الثقة ولاسيما مع التحفظات التي صدرت عن عدد من الأحزاب؟

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