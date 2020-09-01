الخارجية الإيطالية تعلن برنامج زيارة دي مايو لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2020

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية إن “إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية هو محور مهمة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في ليبيا”، الثلاثاء.

وبحسب وكالة آكي أعلنت الخارجية وصول الوزير دي مايو إلى طرابلس، حيث يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وذكرت أن الوزير سينتقل بعد ذلك إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.