المصرف المركزي التركي يعلن إبرام مذكّرة تفاهم مع الصديق الكبير

ليبيا – أعلن البنك المركزي التركي إبرامه مذكّرة تفاهم مع نظيره الليبي لتأسيس الأرضية اللازمة للتعاون بينهما في القضايا التي تهم البنوك المركزية.

المركزي التركي أفاد في بيان صادر عنه وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية، أنّ مذكرة التفاهم التي أُبرمت أمس الإثنين ستساهم في تأسيس الأرضية اللازمة لتطوير التعاون بينهما في القضايا التي تتعلق بالبنوك المركزية.

وأضاف البيان أنّه من المخطّط في إطار مذكرة التفاهم المذكورة، إطلاق الأنشطة التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المالي بين البلدين.