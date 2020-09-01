راشد: حفتر قد يتوجّه إلى الجنوب في معركة جديدة

ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب المقاطع محمد راشد على أنّ خليفة حفتر لم يكن جزءًا من عملية وقف إطلاق النار أساسًا، لهذا لا يعدُّ ما يقوم به خرقا للهدنة.

راشد قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “كلُّ الأمر أنّه أخذ فترة من أجل إعادة التعبئة والاستعداد، وعدم تفاعل مؤيدي التوافق مع حالة الاختراق هو زيادة في إحراج حفتر؛ كون الهدنة لاقت رواجًا داخليًا وخارجيًا”.

وإدعى أنّ “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) قد يتوجّه إلى الجنوب في معركة جديدة ويساعده في ذلك كونه يستعين بالمرتزقة الأفارقة وهم يجيدون التعامل مع هكذا مناطق، إلى جانب عدم المبالاة بما يصدر عن المجتمع الدولي وما يتبنّاه، على حد زعمه.

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