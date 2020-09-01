وكالة نوفا الإيطالية: طي الخلاف بين السراج وباشاغا

قالت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة في حكومة الوفاق، إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج سيلتقي اليوم بووزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصادرها أن “اللقاء يأتي بعد وساطة مسؤولين في حكومة الوفاق وقيادات عسكرية من طرابلس ومصراتة لتهدئة الخلاف بين باشاغا والسراج، وسيعود باشاغا لعمله، مع التعهد بعدم تجاوز السراج.

كما اتفق الطرفان وفق “نوفا” على التهدئة وتجنب توجيه النقد عبر وسائل الإعلام لمليشيات طرابلس، أو مليشيات مصراتة شرط أن تلتزم كل كتيبة بمنطقة نفوذها ولا تدخل إلى فضاء نفوذ الكتيبة الأخرى”.