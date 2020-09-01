المشيشي: تونس تنزف وتطلعات الشعب انقلبت إلى وهم

تونس-سنيا البرينصي. |

01 September, 2020

قال رئيس الحكومة التونسية المقترحة هشام المشيشي إن بلاده تنزف، مبينا أن امال التونسيين في التنمية والتمييز الإيجابي انقلبت وهما.

وأضاف المشيشي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومته التي تجري أشغالها اليوم الاثنين، أن التونسيين انتظروا خلال السنوات الأخيرة فرص التنمية والتمييز الإيجابي في التعليم والصحة والخدمات وغيرها.

واعتبر المشيشي أن الواقع بين أن هذه الطلبات والتطلعات انقلبت وهما وخيبة أمل للكثير من التونسيين، مما دفعهم إلى قوارب الموت في مطاردة الأمل الذي لايرونه ممكنا في وطنهم.

وأشار المشيشي إلى أن تونس أصبحت تقترض بقيمة 15 مليار دينار سنويا وستبلغ نسبة ديونها 80 مليار دينار في اواخر 2020.

وتساءل: “ماذا سنورث أبناءنا وأجيالنا القادمة؟”.

وتابع بأن نسبة المديونية التي ستشهدها تونس السنة القادمة ستبلغ 14 مليار دينار مما سيضاعف نفقات الدولة ويفقدها القدرة على لعب دورها التنموي.