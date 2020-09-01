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إنشاء مشروع لتوفير الطاقة الكهربائية لحقل البيضاء

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت شركة الواحة للنفط والغاز بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط بإنشاء مشروع “إتش 22” الخاص بتزويد حقل البيضاء النفطي الواقع في حوض سرت والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، بالكهرباء.

وتنفذ المشروع شركة “أنيرجوانفست” البوسنية والمتخصصة في قطاع التوليد والنقل الكهربائي، حيث سيوفر هذا المشروع طاقة كهربائية لحقل البيضاء النفطي بقدرة 5 ميغاوات.

ويمثل هذا المشروع المهم مصدرا للطاقة الكهربائية البديلة في حال القيام بأعمال الصيانة المخصصة لمحطة توليد الطاقة بالحقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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