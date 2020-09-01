إنشاء مشروع لتوفير الطاقة الكهربائية لحقل البيضاء

قامت شركة الواحة للنفط والغاز بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط بإنشاء مشروع “إتش 22” الخاص بتزويد حقل البيضاء النفطي الواقع في حوض سرت والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، بالكهرباء.

وتنفذ المشروع شركة “أنيرجوانفست” البوسنية والمتخصصة في قطاع التوليد والنقل الكهربائي، حيث سيوفر هذا المشروع طاقة كهربائية لحقل البيضاء النفطي بقدرة 5 ميغاوات.

ويمثل هذا المشروع المهم مصدرا للطاقة الكهربائية البديلة في حال القيام بأعمال الصيانة المخصصة لمحطة توليد الطاقة بالحقل.

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