الخارجية الإيطالية: «دي مايو» يلتقي «السراج» و«صالح» لإعطاء دفعة جديدة للاستثمارات 

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، وصول وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى طرابلس الغرب، اليوم الثلاثاء، للقاء رئيس حكومة الوفاق -غير الشرعية- فائز السرّاج، ووزير خارجيته محمد الطاهر سيالة، ونائب السراج أحمد معيتيق، ورئيس شركة النفط الليبية مصطفى صنع الله، ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.

وقالت «الخارجية الإيطالية» بحسب وكالة إيكي، إن “إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية هو محور مهمة «دي مايو» في ليبيا”، لافتة إلى أن “الوزير سينتقل بعد ذلك إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح”.

وتعد هذه أول رحلة للوزير للخارج منذ استئناف عمله بعد العطلة الصيفية، حيث كان في 17 أغسطس الماضي في تونس.

وأشارت «الخارجية» إلى أن سبب زيارة «دي مايو» إلى ليبيا هو “الوضع الحساس على الساحة، والاتفاق الأخير بين السراج وصالح لوقف إطلاق النار”.

ويرافق «دي مايو» في مهمته اليوم وكيل الوزارة مانليو دي ستيفانو، المفوض من قبل الوزير للعمل على إنشاء لجنة مختلطة إيطالية ليبية للشؤون الاقتصادية.

وأوضحت «الخارجية الإيطالية» أن “خطة دي مايو تتضمن استئناف الاتفاقيات القديمة التي وقعها سيلفيو بيرلسكوني، بهدف إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية في ليبيا وتقديم فرص نمو جديدة لشركاتنا وللشعب الليبي”، وقد “كان الوزير دي مايو قد بحث هذه المسألة بالفعل مع السراج خلال زيارته الأخيرة لطرابلس في 24 يونيو الماضي”.