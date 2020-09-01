دي مايو: إيطاليا تدعم الاتفاق بين السراج وعقيلة على وقف وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تدعم الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج ورئيس مجلس نواب، عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقائه السراج في طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، إذ جدد موقف بلاده الرافض لكل تدخل خارجي في الشأن الليبي، داعيا إلى توقفها جميعا، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشار دي مايو إلى أن ليبيا لاعب مهم بالنسبة لروما، و«محور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في منطقة المتوس»​​، عن طريق ازدهار التبادل التجاري ومنح فرص النمو لجميع البلدان في المنطقة.

وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج وعقيلة، بيانين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية، كما تضمن البيانان الدعوة إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي».

وصباح اليوم، وصل دي مايو إلى طرابلس، ومن المقرر أن يتوجه رئيس إلى الشرق للقاء صالح، وبحسب الإعلام الإيطالي، فإنه «لا يرغب من خلال زيارته طرابلس الدخول في الصدام السياسي بين الشخصيات الحكومية المختلفة، لكن التذبذب في موقف باشاغا يقلق روما، وكذلك الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة نفسها».

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