المركز الوطني للأمراض يعلن مئات الاصابات الجديدة بكوفيد 19 في ليبيا

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه استم أمس الإثنين 31 أغسطس 2020 عدد (2878) عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1123) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (141) عينة.

مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (636) عينة.

مختبر فرع المركز سبها عدد (132) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (232) عينة.

مختبر فرع المركز الزاوية عدد (92) عينة.

مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (32) عينة.

مختبر فرع المركز طبرق عدد (7) عينة.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

مختبر فرع المركز زوارة عدد (5) عينة.

مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة.

مختبر فرع المركز الكفرة عدد (4) عينة.

مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (73) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

عدد (2220) عينة سالبة.

عدد (658) عينة موجبة مفصلة كالتالي:

عدد (491) حالات جديدة.

عدد (167) حالات مخالطين.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 217 حالة شفاء وعدد 5 حالات وفاة.