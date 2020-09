ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا بعدد 658 حالة وأعلى حصيلة شفاء بعدد 217 حالة

