«الوطني لمكافحة الأمراض»: تسجيل «658» إصابة جديدة بكورونا و«5» حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل (658) عينة موجبة بفيروس كورونا، وشفاء 217 حالة، ووفاة 5 حالات.

وأوضح المركز في بيانه، أنه استقبل أمس الإثنين الموافق 31 أغسطس، (2878) عينة موزعة كما يلي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1123) عينة، و مختبر المركز المرجعي زليتن (141) عينة.

ومختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية (636) عينة، و مختبر فرع المركز سبها (132) عينة.

وأيضًا؛ مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (232) عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية (92) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (32) عينة، ومختبر فرع المركز طبرق (7) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (400) عينة، ومختبر فرع المركز زوارة (5) عينة، ومختبر فرع المركز غدامس (1) عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة (4) عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة (73) عينة.

وأوضح بيان المركز أن نتائج العينات جاءت كالتالي: (2220) عينة سالبة. (658) عينة موجبة مفصلة كالتالي: (491) حالات جديدة، و (167) حالات مخالطين، وسجل المركز (217) حالة شفاء، و( 5) حالات وفاة.

وأوضح بيان لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 218 حالة جديدة.

– عدد 66 حالة مخالطة

2- غريان :-

– عدد 2 جديدة

عدد 4 مخالطة

3- بني وليد :-

– عدد 2 جديدة.

عدد 2 مخالطة

4- الزنتان :-

– عدد 10 مخالطة

عدد 6 جديدة

5- الخمس :-

عدد 25 جديدة

عدد 2 مخالطة

6- الزاوية المركز :-

– عدد 3 جديدة

عدد 6 مخالطة

7 – الزاوية الجنوب :-

عدد 1 جديدة

8 – يفرن :-

عدد 2 جديدة

9 – صرمان :-

– عدد 11 جديدة

10 – جنزور :-

عدد 7 جديدة

11- قصر الأخيار :-

عدد 1 جديدة

12 – الماية :-

عدد 1 مخالطة

13 – الرابطة :-

عدد 1 مخالطة

14- النواحي الأربعة :

عدد 4 مخالطة

15 – سواني بني آدم :-

عدد 2 مخالطة

16 – باطن الجبل

عدد 2 جديدة

17- الرياينة :-

عدد 3 جديدة

18- زوارة

عدد 2 جديدة

19- العجيلات

عدد 2 جديدة

20- درج

عدد 1 جديدة

21- زليتن

عدد 15 مخالطة

عدد 9 جديدة

22- سبها

عدد 5 جديدة

23- الشاطئ

عدد 6 جديدة

عدد 3 مخالطة

24- وادي عتبة

عدد 4 جديدة

عدد 2 مخالطة

25- الغريفة

عدد 1 جديدة

عدد 2 مخالطة

26- سمنو

عدد 1 مخالطة

27- أم الأرانب

عدد 1 جديدة

28- مصراتة

عدد 3 جديدة

عدد 44 مخالطة

29- طبرق

عدد 7 جديدة

30- الكفرة

عدد 2 مخالطة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ( 217 ) حالة شفاء:

1- عدد 2 في سوسة

2 – عدد 3 في الأبرق

3- عدد 2 في مراوة

4- عدد 2 في البيضاء

5- عدد 1 في الزايدية

6- عدد 13 في الأصابعة

7- عدد 5 في بني وليد

8- عدد 51 في مصراتة

9- عدد 2 في الخمس

10- عدد 6 في سبها

11- عدد 4 في الكفرة

12 – عدد 1 في غريان

13- عدد 12 في زليتن

14- عدد 1 في الزنتان

15- عدد 85 في طرابلس

يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 5 ) حالات وفاة:

عدد 1 حالة في مصراتة

عدد 1 في الأبرق

عدد 1 في الزاوية

عدد 2 في طرابلس

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن (14,624)، الحالات النشطة منهم (12,706)، والمتعافين (1,676)، والوفيات (242).