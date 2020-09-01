اللجنة الطبية الإستشارية: نجهز لافتتاح قسم عناية جديد لمصابي كورونا بالبيضاء والجبل الأخضر

أعلنت اللجنة الطبية الإستشارية الجبل الأخضر، أنها تجهز لافتتاح قسم عناية جديد لمصابي كورونا بمدينة البيضاء ومنطقة الجبل الأخضر.

ولفتت اللجنة الطبية الإستشارية الجبل الأخضر إلى أن «قسم العناية الفائقة الجديد بمستشفى الثورة الذي جرى تجهيزه اخيرا وبدعم كامل من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة ستزيد من القدرة الإستيعابية للمستشفي».

وناقشت اللجنة الطبية الإستشارية الجبل الأخضر مع عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت «الوضع الوبائي» داخل مدينة البيضاء، والمشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل اللجنة.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية الإستشارية الجبل الأخضر، عبدالرحيم مازق، «الاحتياجات والنواقص والتي من أهمها عدم وجود مواد تحاليل جهاز (pcr) للكشف عن وباء كورونا المستجد».

في السياق ذاته أعلن المجلس البلدي البيضاء، الأحد الماضي، تخصيص مقر لمركز الآشعة في المدينة بعد وصول معدات طبية وأجهزة تصوير خاصة بالمركز، وتخزينها «موقتًا» في المخازن التابعة لجهاز الإسعاف بالمدينة.

وقال المجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن رئيس المجلس التسييري للبلدية، علي حسين، تسلم الأجهزة الخاصة بمركز الآشعة بحضور مدير المركز الدكتور أحمد التريكي، ورئيس جهاز الإسعاف بالبلدية إبراهيم الحاسية.

وأضاف التريكي أن هذه المعدات ستوفر على المواطنين ببلدية البيضاء عناء وتكلفة التصوير بأنواعه، مؤكدًا أن التصوير سيكون متاحًا لجميع المواطنين ضمن خدمات المركز.

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وأكد حسين، أن البلدية ستساهم أيضًا في تهيئة مقر مركز الآشعة بالتعاون مع مدير المركز، مثمنًا دور الحكومة الموقتة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص لتسهيل تنفيذ المشاريع العالقة بالبلدية.

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