وصل وزير

الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس رفقة وكيل

وزارة الخارجية مانليو دي ستيفانو

ومن المقرر أن

يتوجه دي مايو إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لبحث عدد من

الموضوعات منها الملف الصناعي والتجاري بحسب وكالة نوفا الإيطالية.

يأتي ذلك في

وقت جرى فيه توقيف وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا عن العمل

على خلفية الانتفاضة الشعبية في طرابلس

The post دي مايو يصل طرابلس ويؤدي زيارة لطبرق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24