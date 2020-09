قال شهود عيان، اليوم الثلاثاء، إنهم شاهدوا استنفارا وحركة غير طبيعية في معسكر “سيدي بلال “، الذي يتمركز به مئات المرتزقة السوريين بعد تفجير جنزور المجاور.

The post عاجل // شهود عيان: استنفار في معسكر “سيدي بلال ” الذي يتمركز به مئات المرتزقة السوريين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24