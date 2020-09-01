مصر.. باحث ليبي ينال درجة الدكتوراة في الإعلام بمرتبة الشرف الأولى

نال الباحث الليبي إعمار عياد مسعود المصباحي، درجة الدكتوراة في الإعلام، من كلية الآداب جامعة المنصورة المصرية ، بتقدير مرتبة الشرف الأولى،

وذلك عن رسالة بحث تحت عنوان “استخدام الأخبار مجهولة المصدر في الصحف الليبية الإلكترونية ” (دراسة تحليلية – ميدانية).

أشرف على لجنة الحكم والمناقشة، كلًا من الدكتور محمد معوض إبراهيم، أستاذ الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس “رئيسًا”، والدكتور سامي النجار، أستاذ الصحافة، ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة “مشرفًا ومناقشًا”، والدكتور عبد الهادي النجار، أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة “مناقشًا.