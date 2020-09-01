الأرصاد: اعتدال الحرارة وتكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز

الوطني للأرصاد الجوية في نشرته، اليوم الثلاثاء اعتدال في درجات الحرارة و تكاثر

للسحب سيكون على مناطق الشمال الغربي مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية ، بينما

تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب .

فعلى مناطق رأس

أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب

تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق صباح اليوم ومتوقع تكون الفرصة أفضل ليلة الغد وصباح

الخميس قد تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية ،مع رطوبة عالية على المناطق

الساحلية والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح ما بين ( 29 – 33 ) مْ ، و تكون مابين( 36 – 40 ) مْ بن وليد وابونجيم .

أما على مناطق

الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب

مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية و احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق هذه الليلة وصباح الغد والرياح

شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 31-34

)مْ على اغلب المناطق وتصل اليوم على جالو والجغبوب إلى ( 39 )مْ.

وعلى مناطق

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية

معتدلة السرعة على غدامس و الحمادة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 40 – 43 ) مْ.

بينما على مناطق

الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء

صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 39 – 41

) مْ.

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