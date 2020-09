الرئاسي يبحث سبل رفع الدعم عن الوقود

بحث المجلس لحكومة الوفاق غير المعتمدة، دراسات ترشيد

استخدام الطاقة بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود، بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن

العام.

وأفاد المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع بحث الدراسات المقدَّمة بشأن

ترشيد استخدام الطاقة، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود بعد استكمال البيانات

الفنية وتهيئة المنظومات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف المجلس أن الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ

القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها، لاسيما قرار صرف علاوة الزوجة والأبناء

وإيجاد فرص عمل.

يأتي لك في الوقت الذي تشتعل فيه انتفاضة الشباب

ضد سوء الأحوال المعيشية، حيث خرجوا في مظاهرات مطالبين بمحاربة الفساد، وتحسين

الأوضاع في البلاد.

