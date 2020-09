لقلة الإمكانيات.. إصابة أحد عناصر فريق إزالة الألغام جراء انفجار لغم جنوب طرابلس

أعلنت ما تسمى

بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، إصابة أحد عناصر فريق

إزالة الألغام ومخلفات الحروب ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية أثناء

تفكيك قنبلة يدوية جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت عملية

بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إصابة صالح مخزوم رمروم أحد

عناصر فريق إزالة الألغام ومخلفات الحروب ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية

(من سكان مدينة زليتن) لانفجار قنبلة يدوية بأحد المنازل بمنطقة القبائلية بعين

زارة جنوب العاصمة أثناء قيامه بتفكيكها مما تسبب في إصابته إصابات بليغة أدت إلى

بتر يده اليمنى وفقدان البصر وكسر مركب في القدم اليسرى وإصابة يده اليسرى وشظايا

في كامل جسمه.

وكانت إدارة

المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، أعربت عن استياءها من عدم

الاستجابة للنداءات المتكررة لمساعدتها بالأجهزة للكشف عن الألغام، محمله السلطات

مسؤولية الدماء التي تسيل جراء انفجار الألغام.

وقالت الإدارة

في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “انه منذ 9 سنوات

وإلى هذه اللحظة لم يتم دعم إدارة المفرقعات من أي مسئول في الهيئة بأي إمكانيات

أو احتياجات كل الأعمال كانت بالمجهودات الشخصية من اجل سلامة الوطن والمواطن”

