دي مايو: ليبيا لاعب أساسي بالنسبة لنا.. والسراج: نريد أن تأتي الشركات الإيطالية لدعمنا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن ليبيا لاعب مهم بالنسبة لإيطاليا، وذلك خلال زيارته للعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، حيث التقى رئيس «حكومة الوفاق» فايز السراج.

وقال دي مايو للسراج: “ليبيا لاعب مهم بالنسبة لنا ومحور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في البحر الأبيض المتوسط مع ازدهار التجارة وفرص النمو لجميع البلدان في المنطقة”.

وأعرب دي مايو عن ترحيب إيطاليا بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه بين «المجلس الرئاسي» ومجلس النواب لتعزيز وقف إطلاق النار، مضيفاً: “نحن نؤيده. كما نؤمن بأن كل التدخل الخارجي يجب أن يتوقف”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

من جهته، قال السراج: “سنشكل لجنة بشأن القضايا الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا في أقرب وقت ممكن، ونريد أن تأتي الشركات الإيطالية إلينا لدعم التنمية والنمو في ليبيا”.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم وصول وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى طرابلس الغرب، اليوم الثلاثاء، للقاء رئيس حكومة الوفاق -غير الشرعية- فائز السرّاج، ووزير خارجيته محمد الطاهر سيالة، ونائب السراج أحمد معيتيق، ورئيس شركة النفط الليبية مصطفى صنع الله، ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.

وقالت «الخارجية الإيطالية» بحسب وكالة إيكي، إن “إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية هو محور مهمة «دي مايو» في ليبيا”، لافتة إلى أن “الوزير سينتقل بعد ذلك إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح”.

وأشارت «الخارجية» إلى أن سبب زيارة «دي مايو» إلى ليبيا هو “الوضع الحساس على الساحة، والاتفاق الأخير بين السراج وصالح لوقف إطلاق النار”.

وأوضحت «الخارجية الإيطالية» أن “خطة دي مايو تتضمن استئناف الاتفاقيات القديمة التي وقعها سيلفيو بيرلسكوني، بهدف إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية في ليبيا وتقديم فرص نمو جديدة لشركاتنا وللشعب الليبي”، وقد “كان الوزير دي مايو قد بحث هذه المسألة بالفعل مع السراج خلال زيارته الأخيرة لطرابلس في 24 يونيو الماضي”.