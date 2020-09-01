دي مايو للسراج: ندعم اتفاق وقف القتال في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2020

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تدعم الاتفاق الأخير بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج ورئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح.

وخلال لقائه السرّاج في طرابلس الثلاثاء، أضاف الوزير دي مايو أن “إيطاليا ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صالح لتعزيز وقف إطلاق النار ونحن نؤيده” بحسب وكالة آكي.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نؤمن كما قلنا دائما، أن كل تدخل خارجي (بالشأن الليبي) يجب أن يتوقف” مضيفا “ليبيا لاعب مهم بالنسبة لنا، ومحور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في منطقة المتوسط””، عن طريق “ازدهار التبادل التجاري ومنح فرص النمو لجميع البلدان في المنطقة”.