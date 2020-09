أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى طرابلس، عن نيته للعمل على تعزيز الهدنة في ليبيا، وقال إنه سيتوجه إلى طبرق للقاء رئيس البرلمان، عقيلة صالح.

