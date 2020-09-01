“بؤر كورونا” تتوحّش في ليبيا.. إحصائية مُقلقة

سجلت ليبيا أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا بعدد 658 حالة وأعلى حصيلة شفاء بعدد 217 حالة، بحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ومن بين الإصابات الجديدة 491 حالة جديدة، إضافة إلى 167 حالة إصابة لمخالطين، في قفزة مرعبة لأعداد بؤر الإصابات مجهولة المصدر، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 14624، بينها 12706 حالة إصابة نشطة.

وأشارت المركز الوطني في بيانه إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 242 حالة، فيما قفزت حصيلة المتعافين إلى 1676 حالة.

يُشار إلى أن بؤر الإصابات الجديدة لغير المخالطين “مجهولة المصدر” تزيد العبئ الواقع على فرق التقصي التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمختلف المناطق والمدن اللي

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