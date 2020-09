كشفت مصادر

صحفية، اليوم الثلاثاء، عزم المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد

الأوروبي جوزيب بوريل إجراء مباحثات اليوم مع مسؤولي حكومة الوفاق غير المعتمدة.

