الخارجية الإيطالية: دي مايو يلتقي صالح والسراج

أعلنت وزارة

الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن “إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات

الإيطالية هو محور مهمة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في

ليبيا”.

وبحسب وكالة آكي

أعلنت الخارجية وصول الوزير دي مايو إلى طرابلس، حيث يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة فائز السرّاج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ونائب رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط

مصطفى صنع الله ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري.

وذكرت الوكالة

أن دي مايو سينتقل بعد ذلك إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأشارت الوزارة

إلى أن “سبب الزيارة إلى ليبيا هو الوضع الحساس على الساحة، والاتفاق الأخير

بين السراج وصالح لوقف إطلاق النار”.

