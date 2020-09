قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم

الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 14,624 حالة، موضحا

أن من بينها 12,706 حالة نشطة، مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1,676 حالة،

فيما بلغ إجمالي الوفيات 242 حالة.

وأوضح المركز في بيان له عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم 2878 عينة لفيروس كورونا، موضحا أن نتائج

تحليل العينات أظهرت تسجيل 658 إصابة بالفيروس.

وأفاد المركز أنه سجل 491 إصابة جديدة بالفيروس،

بالإضافة إلى 167 حالة مخالطة.

وأضاف المركز أنه سجل 217 حالة شفاء و5 حالات

وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

The post ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 14,624 والوفيات إلى 242 حالة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24