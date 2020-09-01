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تسجيل “658” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19” في ليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 سبتمبر 2020 (وال)- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا اليوم الثلاثاء، تسجيل عدد “658” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19” في ليبيا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، إنه استلم أمس الإثنين؛ عدد “2878” عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1123) عينة.

– مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (141) عينة.

– مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (636) عينة.

– مختبر فرع المركز سبها عدد (132) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (232) عينة.

– مختبر فرع المركز الزاوية عدد (92) عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (32) عينة.

– مختبر فرع المركز طبرق عدد (7) عينات.

– مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

– مختبر فرع المركز زوارة عدد (5) عينات.

– مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة.

– مختبر فرع المركز الكفرة عدد (4) عينات.

– مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (73) عينة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا إلى أن نتائج العينات كانت كالتالي:

– عدد (2220) عينة سالبة.

– عدد (658) عينة موجبة؛ مفصلة كالتالي:

– عدد (491) حالة جديدة.

– عدد (167) حالة مخالطة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا أنه تم تسجيل عدد “217” حالة شفاء، وتسجيل عدد “5” حالات وفاة. (وال – طرابلس) ر ت

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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