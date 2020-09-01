اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: درنة والقبة على رأس قائمة انتخابات “15” بلدية

بنغازي 01 سبتمبر 2020 (وال)- عقدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الثلاثاء، مؤتمرها الصحفي الأول، بحضور الناطق باسم الحكومة الليبية عز الدين الفالح.

هذا وتحدث الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السيد خالد يونس – خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، في بداية حديثه بتقديم نبذة تعريفية عن اللجنة ومهامها وتشريعاتها، ومن ثم الإعلان عن “15” بلدية، هي كالآتي: درنة، القبة، هراوة، أمساعد، الأبرق، القيقب، جالو، أوجلة، أجخرة، البيضان، أم الرزم، بئر الأشهب، الشرقية، جردس العبيد، القطرون”، كأولى البلديات التي تم تشكيل لجانها الفرعية، لتجرى بها الانتخابات البلدية.

وتطرق السيد خالد يونس لحرص اللجنة المركزية وإتباعها لتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ووزارة الصحة في الحكومة الليبية، ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بناء عليها قامت اللجنة بعدة خطوات؛ من ضمنها استحداث صفة مراقب صحي؛ مهمته الحفاظ على المسافات الآمنة بين المقترعين، وتوفير لوازم الوقاية الشخصية كالكمامة والكحول، وتعقيم المراكز قبيل يوم الاقتراع، كما طورت اللجنة الجانب التقني لتعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأشاد السيد خالد يونس بوعي الشارع الليبي، مما يجعل اللجنة تعول كثيرًا على المواطنين، خاصة في بلدية درنة، كونها حديثة عهد بإجراء الانتخابات، وستشهد تحولا ديمقراطيًا يُمّكن أهالي درنة من اختيار من يمثلهم.

وأشار السيد خالد يونس إلى أن اللجنة اعتمدت خطة توعية تمثلت في إجراء جلسات حوار مجتمعي، ولقاءات عمل، ومناظرات، وذلك بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني.

وأكد السيد خالد يونس وجود التواصل مستمر مع شركاء اللجنة في العملية الانتخابية، كوزارتي التعليم والداخلية، ومفوضية المجتمع المدني، والإعلام.

وذكر السيد خالد يونس أنه خلال الأيام القادمة، سيتم الإعلان عن فتح باب تسجيل الناخبين للمجموعة الأولى ككل، أو كل بلدية على حدة. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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