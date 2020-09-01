ليبيون لـ«غوتيريش»: نرفض كافة أشكال التواجد الأجنبي في بلادنا.. وعلى الأمم المتحدة تنفيذ إرادتنا

بعث قرابة السبعين شخصية سياسية وحقوقية ونشطاء برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يرفضون فيها التواجد الأجنبي في ليبيا، مطالبين المنظمة الأممية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا التواجد المنافي لرغبة الليبيين ولميثاق الامم المتحدة.

وتحت شعار «ليبيون ضد التواجد الأجنبي»، قال الموقعون على البيان: “لا يخفي عليكم أن الأزمة في بلادنا لم تعد مجرد صراعٍ على السلطة والثروة بين أطرافٍ ليبية، بل أنّ ليبيا -وكما جاء في عديد من خطابات وتصريحات معاليكم صارت ساحة لصراعات بين أطراف خارجية”.

وأضاف البيان “لقد وجدت بعض الدول في الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا منذ عام 2011، فرصة سانحة لتسوية حساباتها الإقليمية والدولية، وتحقيق مصالحها التي غالبا ما تتناقض مع مصالح شعبنا، فحرصت طيلة الأعوام اﻟﺗﻲ ﻣﺿت ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وأذﻛت ﺑﺗدﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻔرﻗﺔ واﻻﻗﺗﺗﺎل ﺑﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن، ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻌﺻت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠول اﻟوطﻧّﯾﺔ”.

وتابع “صودرت إرادة الليبيين ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾر ﺑﻼدھم ورﺳم ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭم، وﺑﺎت اﻟﺻراع ﺑﯾن ھذه اﻟدول ﯾﻧذر ﺑﺣروب إﻗﻠﯾﻣّﯾﺔ ودوﻟّﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق؛ ﺳﯾدﻓﻊ اﻟﻠﯾﺑﯾون- ﻗﺑل ﻏﯾرھم- ﺛﻣﻧﺎ ﺑﺎھظﺎ ﻟﮭﺎ”.

وشدد على أن ﺗدﺧﻼت ھذه اﻟدّول، قوضت ﺗطﻠﻌﺎت ﺷﻌﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء دوﻟﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ، قائلا: “أﺗت ﻋﻠﻰ آﻣﺎﻟﮫا ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻧﻣّﯾﺔ واﻟﺣرّﯾﺔ واﻻزدھﺎر إﺳوة ﺑﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎم، وﺳﺧّرت ﻣﻘدرات ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت ﻻ طﺎﺋل ﻣﻧﮭﺎ إﻻ دﻣﺎر اﻟوطن واﻟﻣواطن، وﺣّوﻟت ﺷﺑﺎب ﺑﻼدﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺟرد وﻗوٍد ﻟﺣروب ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺧّﻠﻔت وراءھﺎ آﻻف اﻟﻘﺗﻠﻰ واﻟﻣﺑﺗورﯾن واﻟﻣﺷردﯾن واﻟﺿﺎﺋﻌﯾن، وأﺷﺎﻋت ﺑﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن روح اﻟﻛراھﯾﺔ واﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻟﺗطرف”.

وأشاروا إلى أنهم ﻛﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﺣﻘوﻗﯾﯾن وأﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن وإﻋﻼﻣﯾﯾن وﻧﺷطﺎء رأي ﻟﯾﺑﯾﯾن يدينون ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗدﺧﻼت اﻷﺟﻧﺑّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﻠﯾﺑﻲ، معلنين رفضهم البات لتواجد أيّ ﻗوات أﺟﻧﺑّﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗراﺑﻧﺎ اﻟوطﻧﻲ، ﺳواء ﺗواﺟدت ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ُﻣﻌﻠن أو ﻏﯾر رﺳﻣﻲ، ﻧظﺎﻣّﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻣرﺗزﻗﺔ، وتحت أيّ ﻏطﺎء وﻷيّ ﻣﺑرر ﻛﺎن.

وأوضحوا أن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ليبيا ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﺷرﻋّﯾﺔ إﺿﻔﺎء أيّ ﻣﺷروﻋّﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧّﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗواﺟد ﻗوات أﺟﻧﺑّﯾﺔ أو ﻣرﺗزﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟﻠﯾﺑﻲ، آملين أن ﺗﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣﻣّﯾﺔ ﻣﻊ ھذه اﻷﺟﺳﺎم ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس، مضيفين “ﻧﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧّﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺧروج اﻟﻌﺎﺟل ﻟﻠﻘوات اﻷﺟﻧﺑّﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ ﻣن ﺑﻼدﻧﺎ، واﻋﺗﺑﺎر أّن ﺗواﺟدھﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروع، وﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﯾﺧﺎﻟف وﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﺟﻣﯾﻊ ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑّﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ”.

وختموا رسالتهم للأمين العام للأمم المتحدة، قائلين: “ﻧطﺎﻟب ﺑﺿرورة اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑوﻗف اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑّﯾﺔ، واﻟﺣد ﻣن ﻋﺑث اﻟدول ﺑﻣﺻﺎﺋر أﺑﻧﺎء ﺷﻌﺑﻧﺎ وﻣﺻﺎدرة إرادﺗﮭم، وﻧؤﻛد أن ھذا ھو اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد اﻟذي ُﯾَﻣّﻛن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن ﻣن ﺗزﻛﯾﺔ إرادﺗﮭم اﻟوطﻧﯾﺔ، وﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم ﻓرص اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﺣﻠول ﻣﺣﻠّﯾﺔ ﻷزﻣﺗﮭم، وﯾﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﮭم أﺑواب اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺳﻼم، وﯾﻌزز آﻣﺎﻟﮭم ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل”.

اﻟﻣوﻗﻌون:

1. اﺑراھﯾم ﻣﺣﻣد اﻟﻣدﻧﻲ (رﺋﯾس ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟﺑل اﻟﻐرﺑﻲ)

2. اﺣﺗﯾوش اﺣﺗﯾوش (أﻣﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ)

3. أﺣﻣد أﺣﻣد ﻋون (اﻷﻣﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻘدرة ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻘوة ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم)

4. أﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻟﺷرﻛﺳﻲ (ﻧﺎﺷط ﺳﯾﺎﺳﻲ)

5. أﺣﻣد ﺿو ﺧﻠﯾﻔﺔ (رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﻘرار ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ)

6. أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ﻣﺧزوم (ﺑﺎﺣث أﻛﺎدﯾﻣﻲ وﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم)

7. أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻼﻓﻲ (ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣرﻗب)

8. د. أم اﻟﻌز اﻟﻔﺎرﺳﻲ (أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻧﺎﺷطﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺣﻘوﻗﯾﺔ)

9. ﺟﺎزﯾﺔ ﺷﻌﯾﺗر (أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻧﺎﺷطﺔ ﺣﻘوﻗﯾﺔ)

10. ﺟﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد أﺑوﻋوﯾﻧﺔ (ﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم)

11. د. ﺣﺳن ﻋﻠﻲ اﻟﺻﻐﯾر (ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

12. ﺣﺳن ﻋﻠﻰ اﻟﻘذاﻓﻲ (ﻋﻣﯾد ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺷوﯾرف)

13. ﺣﺳن ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن (إﻋﻼﻣﻲ وﻧﺎﺷط ﺣﻘوﻗﻲ)

14. ﺣﺳن ﻣﺣﻣد اﻟﻘرج (ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

15. ﺣﻠﯾم ﻋﻣر اﻟﻛواﻓﻲ (ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺣﺎﻟف اﻟﻘوى اﻟوطﻧﯾﺔ)

16. ﺣﻣد أﺑوﺑﻛر اﻟﻔﻛﯾﺢ (ﻣﺣﺎﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻋﺿو ﺑﮭﯾﺋﺔ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ)

17. ﺣﻧﺎن اﻟﻣﻘوب (إﻋﻼﻣﯾﺔ وﻧﺎﺷطﺔ ﺣﻘوﻗﯾﺔ)

18. ﺧﺎﻟد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋطﯾﺔ (ﻋﺿو ﺗﺟﻣﻊ ﺗﻛﻧوﻗراط ﻟﯾﺑﯾﺎ)

19. رﺑﯾﻊ ﺷرﯾر (إﻋﻼﻣﻲ وﻧﺎﺷط ﺳﯾﺎﺳﻲ)

20. رﺷﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻛﯾﺧﯾﺎ (رﺟل أﻋﻣﺎل)

21. زﯾﻧب ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟزاﺋدي (ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺷروع اﻟدﺳﺗور)

22. ﺳﺎﻟم ﻋﺑداﻟﺳﻼم اﻟﺣﺎﺳﻲ (رﺋﯾس ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

23. ﺳﺎﻣﻲ أﺣﻣد اﻟﺻوﯾدق (رﺟل أﻋﻣﺎل – دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑق)

24. ﺳﻌد اﺑراھﯾم ﺑن ﺷرادة (ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ)

25. ﺳﻌد ﻧﺻر ﺑﺷﯾر (ﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم)

26. ﺳﻣﯾر ﻋﻠﻲ ﻣﻔراﻛس (ﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﺷﺋون اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ)

27. ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﺣوﻣﻲ (ﻣﺻرﻓﻲ وﻣؤﺳس ﺳوق اﻟﻣﺎل اﻟﻠﯾﺑﻲ)

28. د. ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﻌرﻓﻲ (ﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم)

29. ﺳﻣﯾﺔ ﺟﻠود (ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة)

30. د. اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ أﺑوھﻣود (أﻛﺎدﯾﻣﻲ ودﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑق)

31. ﺻﺎﻟﺢ ﺑوﺧﺷﯾم (ﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ)

32. د. ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺧﯾر (أﻛﺎدﯾﻣﻲ- ﻛﺎﺗب)

33. ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺎﺳﻲ (وﻛﯾل وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ)

34. ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎﻛوع (ﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم)

35. ﺻﻼح اﻟﻣرﻏﻧﻲ (وزﯾر اﻟﻌدل ﺳﺎﺑﻘﺎ)

36. ﻋﺎدل اﻟطﯾف اﻟﺣﺎﺳﻲ (ﻧﺎﺷط ﺳﯾﺎﺳﻲ)

37. ﻋﺎﻣر ﻋﻣران اﻟﻣﻐرﺑﻲ (ﻋﺿو ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻠﯾﺑﻲ)

38. ﻋﺑدﷲ ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺑدﷲ ﻋﺑداﻟرﺣﯾم (ﺳﯾﺎﺳﻲ وأﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ)

39. ﻋﺑداﻟﻣﻧﻌم اﻟﯾﺳﯾر (ﻋﺿو اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ)

40. ﻋﺑداﻟﻧﺑﻲ ﻋﺑداﻟﻣوﻟﻰ (ﻋﺿو ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻠﯾﺑﻲ)

41. ﻋزاﻟدﯾن أﺑواﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﻧﺗﺻر (اﻣﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟوطﻧﻲ وﻋﺿو أﻋﯾﺎن ﻣﺻراﺗﮫ)

42. ﻋﺻﺎم اﻟﻣﺎوي (رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣرﯾﺎت وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

43. ﻋطﯾﺔ ﺳﻌﯾد اﻟﻔرﺟﺎﻧﻲ (ﺳﻔﯾر ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

44. طﺎرق ﺣﺎﻣد اﻟﺷوﯾﮭدي (ﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ)

45. ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﻓرج ﺣﺳﯾن (ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ)

46. ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻟم ﻧﺻر (وﻛﯾل وزارة اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

47. د.ﻋﻠﻲ ﻣﺎﺻدﻧﺎه (ﺳﻔﯾر ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

48. ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد زﯾدان (رﺋﯾس وزراء ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

49. ﻋﻣر أﺑوﺳﻌده (أﻛﺎدﯾﻣﻲ- ﻧﺎﺷط ﺳﯾﺎﺳﻲ)

50. ﻓﺗﺣﻲ أﺑوﺷﻌراﯾﺔ (ﻧﺎﺷط ﺳﯾﺎﺳﻲ)

51. ﻓرج اﺣﻣﯾد (إﻋﻼﻣﻲ وﻧﺎﺷط ﺳﯾﺎﺳﻲ)

52. ﻓوزي ﻋﺑداﻟﻌﺎﻟﻲ (ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﺳﺎﺑﻘًﺎ، ووزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

53. ﻛﻣﺎل اﻟﺗواﺗﻲ أﺑوﺷﺎح (أﻛﺎدﯾﻣﻲ)

54. ﻛﻣﺎل ﺣذﯾﻔﺔ (رﺋﯾس ﺗﺟﻣﻊ ﺗﻛﻧوﻗراط ﻟﯾﺑﯾﺎ)

55. ﻛﻣﺎل أﺣﻣد اﻟﺷﺎﻣﻲ (ﻧﺎﺷط ﺳﯾﺎﺳﻲ)

56. أ.د. ﻣﺎﻟك ﻋﺑﯾد أﺑوﺷﮭﯾوة (أﺳﺗﺎذ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ طراﺑﻠس)

57. د.اﻟﻣﺑروك ﻣﺣﻣد أﺑوﻋﻣﯾد (أﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟﻣﺗﺣدث اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺑﺎﺋل واﻟﻣدن اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ)

58. ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣوﺳﻰ (رﺋﯾس اﺗﺣﺎد ﺷﺑﺎب ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ)

59. ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم ﻋﺑداﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑوﺟرﻣﺔ (ﻣﺣﺎﺿر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻧوﺳﻲ – اﻟﺑﯾﺿﺎء)

60. ﻣﺣﻣود اﻟﻣﺻراﺗﻲ (إﻋﻼﻣﻲ ﻟﯾﺑﻲ)

61. اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟذوﯾب اﻟﻣدﻏﯾو (أﻛﺎدﯾﻣﻲ)

62. د. ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن (أﻛﺎدﯾﻣﻲ ورﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺑراء ﻓزان ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

63. ﻣﻧﺻور ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾف اﻟﻧﺻر (دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑق)

64. د. ﻧﺎﺟﻲ ﺟﻣﻌﺔ ﺑرﻛﺎت (وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ)

65. ﻧﺻر اﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد (أﻛﺎدﯾﻣﻲ)

66. أ.د. ﯾوﺳف اﻟﺻواﻧﻲ (أﺳﺗﺎذ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ طراﺑﻠس)

67. ﯾوﺳف ﻋﺑداﻟرﺣﻣن (ﻧﺎﺷط ﺳﯾﺎﺳﻲ- ﻋﺿو ﻣﺟﻠس أﻋﯾﺎن ﺳﺑﮭﺎ)