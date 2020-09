السعيدي: أردوغان استخدم الوفاق “الضعيفة” لتحقيق أطماعه في غاز المتوسط

أكد عضو مجلس

النواب علي السعيدي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استخدم حكومة

الوفاق غير المعتمدة الضعيفة لتحقيق أطماعه في غاز المتوسط ، ووقع معها مذكرة

تفاهم شرّعها البرلمان التركي ولم تُعرض على مجلس النواب.

وأفاد السعيدي،

في تصريح صحفي، أنّ أردوغان اتّجه لدعم حكومة السراج بالمرتزقة والخبراء

والعسكريين والسلاح، ليحقق أهدافه من خلالها وكذلك ليتحرّك من منطلق الأمر الواقع.

