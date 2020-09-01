“بومطاري” يوجه المصارف بفتح حسابات خاصة بالبلديات لجباية الرسوم والإتاوات

أذن وزير المالية بحكومة “الوفاق” فرج بومطاري للمصارف التجارية، بفتح حسابات إيرادات البلديات، مخولا المراقب المالي بالبلديات وعمداء البلديات بالتوقيع عليها.

وجاء ذلك في قرار بومطاري رقم (3) لسنة 2020م، والذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات، من أجل جباية الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع البلدي.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، اليوم الثلاثاء، صرف 2 مليار دينار للبلديات، من خلال تخصص مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، ومليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.

وقالت “الوفاق” في قرارها إن المبلغ المخصص يوزع من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية، بحسب ما يرد من وزارة الحكم المحلي.

وأضافت أنه سيتم تخصيص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية.

ووجهت “الوفاق” في قرارها مصرف ليبيا المركزي بإيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الإيراد العام، على أن يتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني، ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية البرامج ومشروعات التنمية.

وأردف القرار بأن وزارة المالية سوف تتولى تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالبلديات، على أن تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية والفنية – المالية إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهما.