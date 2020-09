من طرابلس..”السراج” لـ “دي مايو”: سننشئ لجنة للقضايا الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا

خلال لقائه

السراج في طرابلس.. “السراج” لـ” دي مايو”: سننشئ لجنة

للقضايا الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا

قال رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السرّاج، إن حكومته ستنشئ لجنة للقضايا

الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا، في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الشركات الإيطالية

مرحب بها في ليبيا.

جاء ذلك خلال

لقائه مع وزير الخارجية لويجي دي مايو الذي يزور طرابلس اليوم، حيث أكد السراج على

أنه يريد من الشركات الإيطالية أن تأتي إلى ليبيا لدعم التقدم والتنمية فيها.

وتأتي زيارة دي

مايو إلى طرابلس اليوم في ظل حراك شعبي تشهده الشوارع والميادين ، حيث لا يزال

آلاف الليبيين يتظاهرون يوميًا منذ الأحد قبل الماضي، في طرابلس احتجاجًا على

الفساد وتدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود

والسيولة وتفشي الفساد، وقد تخلل تلك التظاهرات إطلاق مسلحين مجهولين النار على

المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح.

