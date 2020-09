أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون

الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بوقف إطلاق

النار في ليبيا، مضيفا أنه يدعم الحل السياسي للأزمة.

