أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام بليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، أن ما يجرى في طرابلس يؤكد الحاجة إلى العودة للحوار السياسي بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى ضرورة مساءلة الطبقة السياسية.

