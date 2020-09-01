المشري يبحث مع دي مايو التطورات السياسية والعسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2020

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا والتداعيات والآثار التي خلفتها اشتباكات العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء بحث المبادرات والسياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وشارك في اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري ومقرر المجلس سعيد كله.