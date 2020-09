أصدر المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة قرارا يقضي بإنفاق 2 مليار دينار خلال العام

2020 منها 30% لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات و70% لتغطية نفقات الباب الثالث

للبلديات على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة لما يسمى بالمجلس

الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف.

وبموجب القرار

رقم 577 لسنة 2020 تغطى النفقات المنصوص عليها من عدة مصادر منها مليار دينار من

عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي ومليار

دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.

وبحسب القرار

يتم توزيع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا

لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية وفقا لما يرد من وزارة الحكم المحلي كما تخصص كل

بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال

زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية.

وألزم القرار

مصرف ليبيا المركزي طرابلس بإيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على

مبيعات النقد الأجنبي المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الإيراد

العام ويتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى

وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية كما تتولى وزارة

المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام

بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالبلديات.

وبموجب القرار

تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية (الفنية المالية) إلى وزارة الحكم المحلي

والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها

لديهما.

جاء ذلك بعد

اتساع رقعة المظاهرات التي تشهدها غالبية المدن، مطالبة برحيل السراج وحكومته

لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات، إضافة إلى محاربة الفساد وتردى الأوضاع

المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب ، هاتفين ضد فائز السراج، وحفتر،

وعقيلة صالح، والإخوان، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة

The post وسط اتساع نطاق الاحتجاجات.. الرئاسي يخصص 2 مليار دينار للبلديات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24