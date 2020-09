أعلن رئيس

الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، إبراهيم الجراري،

اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية فتحت منفذ السلوم لليبيين للدخول إلى أراضيها.

